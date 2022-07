Le village des supporters des Red Flames officiellement ouvert à Louvain

(Belga) Le village des supporters des Red Flames a été officiellement ouvert dimanche à Louvain, à quelques heures de l'entrée en lice de la Belgique dans l'Euro féminin de football.

Installé sur la Martelarenplein devant la gare de Louvain, le Red Flames Fan Village permet de suivre en direct sur écran géant les matches des Red Flames à l'Euro, à commencer par le duel contre l'Islande dimanche (18h00) à Manchester. Des animations sont en outre prévues les jours des matches des Red Flames. En plus de la diffusion des rencontres de la Belgique, les supporters pourront également "s'essayer à différentes attractions footballistiques". Le Red Flames Fan Village a été inauguré dimanche midi par le bourgmestre de Louvain Mohamed Ridouani et l'échevin des sports et du commerce Johan Geylens. "Les Red Flames et Louvain ont un lien particulier", déclare Mohamed Ridouani. "Elles s'entraînent et jouent leurs matches à domicile à Den Dreef, le stade d'Oud-Heverlee Louvain. Il était donc logique que le Fan Village se retrouve ici à Louvain". Après leur entrée en matière contre l'Islande dimanche à Manchester, les joueuses d'Ives Serneels affronteront ensuite la France le 14 juillet à Rotherham puis l'Italie le 18 juillet, de nouveau à Manchester. (Belga)