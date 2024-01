Le Werder Brême arrache un point à Bochum grâce à un assist de Senne Lynen

Le match de la 17e journée du championnat d'Allemagne entre Bochum et le Werder Brême s'est terminé par un partage 1-1. Au classement, les deux équipes qui comptent 17 points font du surplace: Brême est 13e et Bochum 14e.

En Turquie, Fenerbahçe est allé s'imposer 0-1 à Gaziantep grâce à un but de Irfan Can Kahveci (81e, 0-1). Chez les vainqueurs, Michy Batshuayi est monté au jeu (64e) et a été averti une minute plus tard. Après 20 matches, le Fener occupe la première place avec 53 points et Gaziantep traîne en 16e position (21 points).