Le Werder Brême, avec Olivier Deman, écarte Augsbourg, le Bayern corrigé par Francfort

Le Werder Brême a dominé Augsbourg à domicile (2-0) samedi, lors de la 14e journée de Bundesliga. Dans le même temps, Wolfsburg et Koen Casteels se sont inclinés contre Fribourg (0-1) et le Bayern Munich a subi une très lourde défaite (5-1), sa première de la saison, à Francfort.

Niklas Stark (39e) et Marvin Ducksch (65e) ont marqué les buts de Brême. Olivier Deman était aligné à gauche de la défense à cinq du Werder, remplacé (88e) par Felix Agu, et Senne Lynen est monté au jeu (58e). Côté Augsbourg, Arne Engels n'était pas titulaire et est entré en jeu après le deuxième but adverse (67e).

Dans le même temps, Wolfsburg s'est incliné sur la plus petite des marges à domicile contre Fribourg, l'Autrichien Michael Gregoritsch inscrivant le seul but de la partie (74e). Koen Casteels a disputé tout le match dans les buts des Wolfes.