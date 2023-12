Le Werder Brême partage à Mönchengladbach, Nimègue déroule face au Fortuna Sittard

Brême a rapidement pris les commandes du match avec un but de Rafael Borre (7e, 0-1) mais s'est fait surprendre par Rocco Reitz et une égalisation avant la mi-temps (45e, 1-1).

Si Olivier Deman a été remplacé en fin de match par Felix Agu (86e), Senne Lynen est, quant à lui, monté au jeu en remplacement de Leonardo Bittencourt (68e).

Aux Pays-Bas, Nimègue s'est largement imposé à domicile face au Fortuna Sittard (4-1) en ouverture de la 16e journée d'Eredivisie. Une victoire qui place le NEC à la 8e place (21 points) au classement provisoire alors que Sittard est deux rangs derrière (19 points).

Nimègue s'est retrouvé en supériorité numérique après l'exclusion de Tijjani Noslin (24e) et en a profité pour inscrire deux buts en première mi-temps via Magnus Mattsson (33e, 1-0) et Koki Ogawa (45e+2, 2-0). Les locaux étaient cependant eux aussi réduits à dix après le carton rouge de Mees Hoedemakers (50e) et ont laissé Sittard revenir dans la partie sur un but de Kaj Sierhuis (69e, 2-1). Dans la foulée, Mattsson (70e, 3-1) et Sontje Hansen (75e, 4-1) ont néanmoins assuré la victoire du NEC.