Le Werder Brême surprend Stuttgart et met fin à une série de sept matchs sans victoire

Après sept matchs sans succès (2 points sur 21 possibles), le Werder Brême a renoué avec la victoire dimanche lors de la 30e journée de Bundesliga. Senne Lynen et ses coéquipiers ont créé la surprise en dominant 2-1 le troisième du championnat, Stuttgart.

Un pénalty converti par Marvin Ducksch (28e) a permis au Werder de prendre les devants et le même Duksch a doublé la mise au retour des vestiaires (49e). Deniz Undav (ex-Union) a réduit l'écart (71e) mais le score n'a plus évolué ensuite.

Au classement, le Werder remonte à la 11e place avec 34 points, huit de plus que Mayence, 16e et virtuel barragiste. Stuttgart reste à la troisième place avec 63 points.

Dans le même temps, le Stade de Reims s'est incliné 1-2 contre Montpellier lors de la 30e journée de Ligue 1. Les hommes de Will Still ont encaissé un premier but de Modibo Sagnan après 26 minutes de jeu. Ils ont égalisé grâce à Emmanuel Agbadou (66e) mais ont craqué en fin de match avec une réalisation de Mousa Al-Tamari (86e) pour Montpellier.

Thibault De Smet a débuté sur le banc mais est entré pour jouer les 10 dernières minutes dans la défense champenoise.