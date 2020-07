Le Zenit Saint-Pétersbourg conserve son titre de champion de Russie

(Belga) Le Zenit Saint-Pétersbourg s'est adjugé le titre de champion de Russie pour la deuxième saison consécutive. Le sacre est la conséquence de sa victoire 2-4 dimanche sur le terrain de Krasnodar, troisième au classement.

Le 2e du classement, le Lokomotiv Moscou a été accroché à domicile 0-0 par Sotchi samedi et compte désormais 13 points de retard. Avec quatre journées à disputer, le Zenit ne peut plus être rejoint. Après 2007, 2010, 2012, 2015 et 2019, c'est le sixième titre national russe du Zenit. L'ancien club d'Axel Witsel et Nicolas Lombaerts possède en outre trois coupes de Russie (1999, 2010, 2016) et une Coupe de l'UEFA (2008) dans son palmarès. . (Belga)