"C'est extraordinaire, on part en jet privé": les joueurs de l'Union Saint-Gilloise vont vivre leur rêve à Glasgow

Les joueurs de l'Union Saint-Gilloise se sont envolés pour Glasgow ce matin pour affronter demain les Rangers lors de la manche retour du troisième tour qualificatif pour la Ligue des Champions. Les Unionistes sont en bonne position après leur victoire 2-0 la semaine dernière.

Ce voyage européen, c'est une grande première pour de nombreux joueurs. L'Union Saint-Gilloise est en route pour l'Écosse afin de tenter de décrocher une place en barrages de la Champions League. L'équipe a l'habitude de parcourir la Belgique en car mais, cette fois, elle part de l'aéroport de Zaventem, dans un avion spécialement privatisé pour l'occasion.

Avant le départ, il y avait de l'excitation et même de l'émerveillement chez les joueurs. "C'est extraordinaire, on part en jet privé", sourit Teddy Teuma, le capitaine. "Ça met des étoiles un peu partout dans les yeux mais il faut garder la tête sur les épaules." Il croit aux chances de son équipe. "On sait que dans le foot tout est possible", poursuit le milieu. "On a commencé le travail et on y va pour le finir."

"Une motivation supplémentaire"

Dans le mythique Ibrox Stadium, les Rangers pourront compter sur le soutien de 50.000 supporters. Une donnée qui n'effraye pas Dante Vanzeir, un attaquant de l'équipe. "Tout le monde est motivé", affirme-t-il. "Et les 50.000 supporters des Rangers, ça va être une motivation supplémentaire."

Les joueurs de l'Union Saint-Gilloise pourront compter sur le soutien de 400 fans qui feront le déplacement en Écosse.