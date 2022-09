"C'est magnifique": notre consultant ne cache pas son bonheur après le but d'Eden Hazard (vidéo)

Eden Hazard a marqué ce soir. C'est un petit événement, tant le Diable Rouge n'a eu droit qu'à peu de minutes depuis le début de la saison. Entré en jeu en remplacement de Benzema, sorti sur blessure, Hazard a eu un peu plus d'une heure pour s'illustrer. Et cela a marché.

Le voir sourire émeut notre consultant, Frédéric Gounongbe, qui n'a pas caché son bonheur de voir Eden Hazard reprendre confiance. "C'est beau, on voit le sourire d'Hazard, mais celui des autres aussi. On voit que les autres sont contents pour lui, qu'ils le sont réellement. Cela dit pas mal de choses sur ce qu'il traverse", a-t-il commenté à ce sujet.

Pour lui, il ne faut pas sous-estimer ce qu'il a réussi ce soir. "Sa présence dans la surface de réparation, il est au bon endroit au bon moment. Ce n'est pas un attaquant et il sent le bon moment. Pareil sur le deuxième but. C'est lui qui fait la différence. Il se retourne, il prend la profondeur, Vinicius ne fait pas d'appel alors il trouve Modric, qui, avec un peu de chance, termine très bien. Il a fait la différence, il décroche, c'est magnifique".

Puisse-t-il enchaîner dans les prochaines semaines !