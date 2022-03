Jürgen Klopp a atteint, lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions face à l'Inter Milan, le cap des 50 victoires en Ligue des Champions. L'Allemand se dessine comme une figure majeure, entrée dans l'histoire de Liverpool avec, notamment, ce sacre en Ligue des Champions en 2019.

Apprécié dans le club, il l'est aussi à l'extérieur. Et pour nos consultants, depuis son arrivée en 2015, il s'est dressé comme une référence. "On parle de l'un des deux meilleurs entraîneurs de ces 10 dernières années", lance même Frédéric Gounongbe. "On parle de lui comme d'un coach parfait, il y a le côté tactique, mais il gère aussi parfaitement ses hommes. Il a toute la panoplie d'un entraîneur complet", poursuit-il.

Même son de cloche chez Philippe Vande Walle. "Il a tout. Beaucoup d'entraîneurs, à tous les niveaux, essayent d'imiter un peu Jürgen Klopp. C'est un fidèle: il a 270 matchs à Mayence, plus de 300 avec Dortmund, pareil maintenant. Il ne va pas changer de club tous les deux ans, il n'a "que" 54 ans", précise l'ancien Diable Rouge, tout aussi séduit par son adaptation à la vie et au football anglais.

Pour Frédéric Gounongbe, l'Allemand se différencie surtout par une approche graduelle intéressante. "Il a mis en place un réel processus, avec à chaque fois l'arrivée d'un joueur, Firmino, Mané, Salah... À chaque fois, on voyait que son équipe progressait. La dernière en date, ça a été l'apport de Van Dijk qui a permis à Liverpool d'atteindre la finale de cette Ligue des Champions", explique notre consultant.

En fin de contrat en 2024, Klopp a ouvert la porte à un départ. Ce qui, sans aucun doute, laissera un grand vide à Anfield.