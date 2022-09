"Il est devenu Benzema": la presse espagnole s'enflamme pour Eden Hazard (photos)

Eden Hazard a montré à tout le monde qu'il est toujours au top. Hier soir, le Diable Rouge a profité de la blessure de Karim Benzema pour monter au jeu à la 30e minute et jouer une heure contre le Celtic Glasgow en Ligue des Champions. 60 minutes qu'il va utiliser à bon escient en donnant un assist à Modric et en marquant lui-même le dernier but de son équipe (victoire 0-3).

Au lendemain de cette belle prestation, la presse espagnole salue le retour en forme du capitaine de notre sélection nationale.

"Hazard est de retour", se réjouit le journal Marca. Nos confrères espagnols parlent d'une "nuit de rêve" pour le Diable Rouge qui figure sur la Une du journal.

"Hazard rejoint la fête", écrit AS sur sa Une du jour dédiée à notre compatriote. La rencontre d'hier est une "résurection pour Eden qui "est devenu Benzema", ajoutent nos confrères. "Il est de retour ! Avec deux merveilles en mode 2016. Qui sait, le Belge sera peut-être le transfert de l’été", lance AS plein d'espoir.

Après cette rencontre de Ligue des Champions, le Real Madrid joue dimanche son prochain match. Ce sera à domicile contre Majorque et peut-être avec Eden Hazard titulaire, si Ancelotti le veut bien.