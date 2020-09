"Il faut encore y croire": Vadis Odjidja s'exprime après la défaite de Gand en barrages de la Ligue des champions (vidéo)

La Gantoise s'est inclinée à domicile face au Dinamo Kiev en match aller des barrages de la Ligue des Champions jeudi (1-2). Réduits à dix suite à l'exclusion de Roman Bezus (53e), les Buffalos avaient été heureux d'égaliser par Tim Kleindienst (41e, 1-1). Mais les Ukrainiens, qui avaient ouvert la marque par Vladyslav Supriaha (9e, 0-1), ont inscrit un deuxième but par Carlos De Pena (79e, 1-2). Le retour le mardi 29 septembre à Kiev s'annonce difficile.

A l'issue du match de ce mercredi, Vadis Odjidja s'est exprimé à notre micro. "Quand on voit le début de match avec un goal donné à l’adversaire, c’était difficile pour nous. Je pense qu’on a ensuite essayé de se reprendre. En fin de première mi-temps, c’était mieux avec quelques combinaisons. L’équipe commençait à y croire. On voulait continuer sur notre lancée en deuxième mi-temps, mais à dix, c’était difficile. Malheureusement, ils ont réussi à mettre un deuxième but. On essayait de sauver le match nul. Il faut encore croire à nos chances de se qualifier là-bas. Ce n’était pas notre meilleur match."

> BARRAGES POUR LA LIGUE DES CHAMPIONS: LES RÉSULTATS ET LE CALENDRIER