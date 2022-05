"Ils pensent que j'ai toujours le seum": Thibaut Courtois s'attend à être sifflé par les supporters français

Thibaut Courtois sera, sans aucun doute, titulaire, ce soir, en finale de la Ligue des Champions. Le gardien du Real Madrid et des Diables Rouges devra alors composer avec une partie de supporters neutres, sans doute des Français. Interrogé par le journal L'Equipe, le gardien a confié qu'il s'attendait à des sifflets de leur part.

"Je ne sais pas combien de Français il y aura au stade, mais à Paris, j'ai déjà été sifflé cette saison, à Chelsea aussi, et parfois ça me permet d'être meilleur. Les Français, j'imagine qu'ils pensent que j'ai toujours le seum", a lancé le Diable Rouge, avant de préciser à nouveau sa pensée. "Il faut se mettre à ma place. Tu viens de perdre, et la France, pendant les dix dernières minutes, a bien joué le coup, en jouant au métier. Mais c'est le foot. Contre le Brésil, on avait fait la même chose que la France pendant les dix dernières minutes. Mais on oublie. Et après tu sors du terrain, au bout de deux minutes, tu fais une interview à chaud, qu'est-ce que tu veux dire ? Tu viens de perdre une demi-finale de Coupe du monde", a-t-il détaillé.

L'atmosphère dans le stade s'annonce incroyable.