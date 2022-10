"Invincible", "Mignolet brillant", "réconfortant": le Club de Bruges fait chavirer la presse européenne (vidéo)

Le Club de Bruges est en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le club belge a décroché un ticket totalement inespéré, hier soir, sur la pelouse de l'Atlético Madrid. Ce n'est que la deuxième fois qu'un club belge atteint ce stade de la compétition, après La Gantoise, qui avait alors été éliminé par Wolfsburg. La presse européenne est subjuguée par les prestations du Club, qui n'a pas encore encaissé, réalisant un 10 sur 12 dans un groupe relevé.

La presse du continent entier souligne d'ailleurs la ténacité brugeoise ce matin. "Si Bruges a validé son billet pour les huitièmes, il le doit en grande partie à Simon Mignolet, brillant de bout en bout mercredi", écrit L'Équipe, qui souligne la performance XXL du portier, qui a encore sauvé Bruges à de nombreuses reprises hier. Le journal le juge même 'infranchissable" depuis le début de la compétrition.

La Gazzetta dello Sport embraye, avec là-aussi, de beaux compliments pour le gardien. "Le conte de fées européen de Bruges se poursuit. Quatre matchs, dix points et Mignolet toujours invaincu. Même les dernières contre-attaques de Cholo – il a envoyé Morata, De Paul, Carrasco et Cunha sur le terrain – n’ont pas suffi. Les Belges résistent et obtiennent un point précieux", peut-on y lire, avec un ton très positif concernant le niveau global affiché par les Blauw & Zwart.

Le Mundo Deportivo juge lui, et c'est un point de vue intéressant, que la qualification brugeois envoie un bon signal. "C'est une performance réconfortante. Avec un budget à des années-lumière des géants de la compétition, mais avec un sens du travail d’équipe et une capacité presque prémonitoire à faire signer des joueurs sans grand nom, mais qui font preuve d’efficacité dans la meilleure compétition de clubs au monde. Cela redonne un peu foi dans une compétition comme la Ligue des champions, qui, chaque année, laisse moins de place aux surprises, à l’apparition d’invités inattendus dans le club des cheikhs et des riches d’Europe", résume le journal.

En Angleterre, aussi, on est subjugué par la qualification de Bruges. La BBC, par exemple, parle de Mignolet comme d'un gardien "invincible", alors que le Sun souligne que c'est le portier qui a offert la qualification. Que de compliments !