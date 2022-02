"J'ai bien choisi": Thibaut Courtois revient sur son penalty sauvé devant Messi (vidéo)

Thibaut Courtois était très mitigé au moment d'analyser la défaite des siens, vaincus 1-0 face au PSG dans les dernières secondes. Véritable héros du Real Madrid pendant 92 minutes, le Diable Rouge a reconnu que la victoire parisienne était méritée. "C'est mérité pour eux. Quand tu gardes le 0 92 minutes, tu espères le faire jusqu'au bout. C'est un ballon qu'on perd un peu bêtement, Donnarumma vient de me dire que quand Kylian frappe, un défenseur touche le ballon. Sinon, peut-être que je l'arrête, mais c'est dommage. C'est le foot, ça passe", a déclaré notre gardien belge.

Avant cela, Courtois avait notamment sorti le grand jeu en arrêtant un penalty de Lionel Messi. Non sans l'avoir bien étudié. "Dans les dernières années, il a raté 3x à droite avec le Barça ou Paris. Je me suis dit qu'il avait plus confiance là-bas, après, c'est un grand joueur, il peut mettre le ballon où il veut. J'ai bien choisi, j'ai fait l'arrêt. C'est dommage de sortir d'ici avec un 1-0, j'aurais préféré le 0-0. On sait qu'on doit gagner en 90 minutes", a-t-il précise.