"Je suis en danger": la réaction géniale de Leipzig après avoir tiré Manchester City (photo)

Manchester City affrontera donc Leipzig en Ligue des Champions ! Le club allemand n'a pas été épargné par le tirage au sort et devra se farcir l'un des favoris de la compétition en huitième de finale. Emmené par Kevin De Bruyne, City a dominé son groupe et devra désormais en découdre avec les Allemands, qui avaient notamment surpris le Real Madrid cette saison.

Mais visiblement, à Leipzig, on s'attend à souffrir. Et pas qu'un peu. Tellement qu'on préfère même jouer la carte de l'humour. "On a hâte d'y être", a réagi le club sur Twitter, avec un visuel des Simpson qui indique "je suis en danger". C'est vrai qu'on a connu tirage plus favorable.