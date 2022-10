"La crise annuelle", "Il faut arrêter": nos consultants n'en peuvent plus des caprices de Kylian Mbappé (vidéo)

Ce mardi, une bombe a éclaté au PSG lorsque de nombreux médias ont annoncé que Kylian Mbappé souhaite quitter le club au plus vite. Un ènième scandale dans le club parisien qui fait énormément parler, quelques mois après la prolongation record du prodige français.

"Il faut arrêter avec Mbappé. Il a mis sur ses réseaux sociaux qu'il n'était pas content parce que des promesses ont été faite, mais t'es joueur de foot occupe toi du jeu", assène Jérémy Taravel sur notre plateau. "À l'heure actuelle, Mbappé est en dessous de Neymar et Messi. Ça m'énerve et je ne suis pas le seul. (...) Ses prestations sont en dessous de ce qu'il peut faire."

Frédéric Gounongbe partage le même avis et ne cache pas sa lassitude sur le sujet. "Le PSG nous fait sa crise annuelle ou semestrielle ou trimestrielle parce qu'il y en a tout le temps dans ce club. Quand c'est pas Mbappé, c'est Neymar qui veut partir", soupire notre consultant. "Le souci c'est qu'on parle un peu trop des joueurs dans ce club et pas assez de l'institution. Chacun doit être à sa place : les joueurs jouent et les dirigeants décident", ajoute-t-il.