"Marquer le plus de buts": l'entraîneur du PSG dévoile son plan avant le match crucial face à Dortmund

Le plan, c'est de "marquer le plus de buts possible", a annoncé mardi l'entraîneur du Paris SG Thomas Tuchel, pour renverser mercredi (21h00) à huis clos Dortmund et enfin voir les quarts de finale de la Ligue des champions.

Défaite 2-1 lors du huitième aller, sa formation pourrait se contenter de gagner 1-0 pour se qualifier, mais "nous ne sommes pas une équipe pour jouer le 1-0", a indiqué le technicien allemand au micro de PSG TV.

"Nous sommes une équipe qui aime attaquer, et on va attaquer. On va essayer de marquer le plus de buts possible. Mais si le score final est 1-0 pour nous, je serais absolument content", a-t-il poursuivi.

La pression est maximale sur le PSG, qui reste sur trois échecs consécutifs à ce stade de la compétition, des résultats bien en-deçà de ses grandes ambitions.

Mais avant le match le plus important de sa saison, Tuchel doit avancer dans un contexte très particulier, en raison du nouveau coronavirus qui a chamboulé sa préparation.

Le club a déjà vu son match de samedi à Strasbourg, en Ligue 1, reporté. Mais surtout, il devra évoluer à huis clos mercredi, privé du soutien du public d'un Parc des princes qui s'annonçait brûlant.

"C'était dommage (de ne pas avoir joué à Strasbourg). Ca continue à être un peu bizarre. Dans un match comme celui-là, c'est super important (d'avoir ses supporters) pour créer une ambiance spéciale, et mettre de la pression sur nos adversaires", a indiqué Tuchel.

"Avec la nouvelle du coronavirus, de Kylian Mbappé (qui, malade, a raté les entraînements de lundi et mardi), ça fait beaucoup de choses à réfléchir. Mais c'est un match de foot, on doit s'adapter. J'ai confiance sur le fait qu'on pourra le faire", a-t-il poursuivi.

Même dispensée d'un dernier tour de chauffe en Alsace, son équipe est dans "un bon rythme", a assuré le Souabe qui a prévenu ses joueurs des dangers du Borussia, également en forme.

"C'est une équipe très dangereuse, avec beaucoup de vitesse, qui aime jouer en transition. On ne peut pas perdre de ballons trop facilement, trop vite, ou dans des zones dangereuses. On doit jouer attentif, et très intelligemment", a-t-il conclu.