Dortmund a pris le dessus sur le Paris Saint-Germain mardi soir (2-1; vidéo) grâce à un doublé du jeune prodige norvégien Haaland, 19 ans, en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Titulaire, Axel Witsel a joué les 90 minutes. Le Diable Rouge est à créditer d'une excellente prestation.

Ce qui a d'ailleurs été souligné par l'ensemble de la presse francophone ce mercredi.

"Le maître du milieu du BVB", commence la DH. "Il a été la plaque tournante de son équipe et a remporté de nombreux duels dans l’entrejeu, tout comme l’excellent Emre Can. Averti pour une charge fautive dans le dos de Di Maria en première période".

SudPresse souligne également son apport dans cette rencontre grâce au duo qu'il a formé avec l'Allemand Emre Can. "Rayonnant dans l'axe médian, se portant tantôt vers l'avant, défendant tantôt bec et ongles, Axel Witsel a mené la vie dure aux Parisiens, notamment grâce à sa complémentarité avec Emre Can. Les deux comparses ont ainsi verrouillé les zones de passes, empêchant le PSG de produire le jeu qu'il escomptait".

Même son de cloche pour Le Soir: "Etincelant à la récupération, précis dans son jeu de passes pour assurer les transitions en compagnie d'Emre Can, Axel Witsel a également initié pas mal de reconversions allemandes avec une aisance et une précision toute... diabolique".

Enfin, L'Avenir a tout résumé simplement: "Witsel, omniprésent et impressionnant de lucidité, régnait dans le milieu de terrain".