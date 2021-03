La presse italienne ne pardonne pas. L'élimination de la Juventus dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions ne passe pas du tout en Italie, où l'amertume et la déception trônent après une deuxième sortie précoce consécutive. Pirlo, menacé, avait déjà affirmé qu'il ne faisait que débuter son travail.

Mais pour les médias italiens, un homme est responsable: Cristiano Ronaldo. Le Portugais est notamment en une de la Gazzetta dello Sport, qui titre "Sombre Juve", décrivant Ronaldo comme "décevant" et lui attribuant la note de 4,5/10. Mais le Corriere dello Sport va beaucoup plus loin, titrant "Trahi par Ronaldo". Le journal lui reproche ses erreurs et son agacement trop fréquent et visible.

Le Portugais n'a en effet pas brillé contre Porto hier soir, ne parvenant pas à amener son étincelle habituelle. Il n'en fallait pas plus, visiblement, pour en faire la cible de choix pour justifier cette élimination.