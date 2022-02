Note de 10 et compliments unanimes: Thibaut Courtois encensé comme jamais par la presse espagnole

Véritable muraille dans les cages de son équipe, Thibaut Courtois a longtemps maintenant le Real Madrid en vie contre le PSG. Le Diable Rouge, battu dans les dernières secondes, reçoit des compliments en nombre dans les médias espagnols.

Les médias espagnols n'ont plus aucun doute: Thibaut Courtois est un taulier au Real Madrid. Le Diable Rouge l'a encore démontré hier face au Paris Saint-Germain, enchaînant les interventions de haut vol pour contenir les assauts de Mbappé et autres Neymar. Il aura même surpris Lionel Messi en arrêtant son penalty. Mais sur une fulgurance de Mbappé, Courtois s'est incliné et le Real Madrid se retrouve dans une position peu reluisante.

La presse espagnole, elle, n'en veut pas au gardien. Que du contraire. Les rédactions sont unanimes sur la performance XXL de notre compatriote, salué dans toute la presse nationale ce matin. "Si Courtois n’avait pas si bien performé, ce serait déjà fini pour le Real Madrid. Courtois a tout mis en œuvre lors du magnifique show de Mbappé. Il a couronné sa performance magistrale en sauvant un penalty de Messi et a été le seul au niveau du Real. Il est le gardien le plus performant du moment depuis des mois. Courtois a fait un match fabuleux", relate par exemple le journal AS.

Du côté de Marca aussi, on fait de lui le héros de la rencontre. "Courtois a été la star du Real. Pendant 93 minutes, il a contenu Mbappé et compagnie… avec des arrêts fantastiques. Il était un mur. Il ne peut que se sentir triste du résultat, car il n’y a rien à critiquer sur sa performance", écrit le journaliste en charge du match. Sport, pourtant à tendance catalane, va encore plus loin en attribuant un 10 à Courtois dans les notes du match. "Le Belge a été le roi du match. Il n’aurait même pas laissé passer le bruit du vent. Comme souvent cette saison, il a maintenu le Real Madrid en vie, mais cela s’est avéré insuffisant".

Le Mundo Deportivo aussi voit en Courtois une sorte de sauveur du Real. "Grâce à la concentration et à la qualité de Courtois, l’équipe d’Ancelotti quitte la France avec seulement une petite défaite. Après le penalty, les joueurs du Real ont réalisé que l’arrêt de Courtois pouvait être décisif. Ils n’ont pas hésité à l’embrasser. Le Real a un excellent gardien, peut-être le meilleur au monde en ce moment".