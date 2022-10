"Un naufrage", "Drapeau blanc", "Cas désespéré": la presse espagnole massacre encore Eden Hazard

Les performances du Diable Rouge ne rassurent plus personne en Espagne. De manière générale, le fatalisme prend le pas sur le sort à réserver au joueur belge, englué dans une méforme constante et encore transparent hier contre le Shakhtar.

Eden Hazard était sur le terrain, hier, contre le Shakhtar. Mais personne ne l'a vraiment vu. Si tout le Real Madrid était décevant lors de ce duel de Ligue des Champions, achevé sur un partage 1-1, le Diable Rouge était plus attendu. Lui qui commence à réclamer plus de temps de jeu n'a pas pu répondre aux attentes et aux espérances, réalisant un match très timide avant de céder sa place avant l'heure de jeu.

Dans la presse espagnole, on rend les armes. Plus personne n'y croit: Eden Hazard ne redeviendra jamais le grand joueur qu'il était à Chelsea. "Il était au coup d’envoi et n’a pas fait grand-chose, hissant presque le drapeau blanc comme pour admettre qu’Ancelotti a bien raison de ne pas l’utiliser. On a l’impression qu'Eden lui-même ne croit pas en Hazard", regrette par exemple Marca, qui poursuit en évoquant un "cas désespéré", avant d'évoquer le regret de ne jamais l'avoir vu enchaîner à Madrid. "Le Belge joue un match par mois et il y a toujours le petit doute de ce qui se passerait si au lieu d’un match tous les 30 jours, il jouait toutes les deux semaines. Mais nous ne le verrons jamais", peut-on lire dans les colonnes du journal.

Chez AS, on fonce dans le tas: Eden Hazard n'était pas au niveau hier. "C'était un naufrage total pour le Belge dans ce qui pourrait bien être la dernière chance que lui donne Ancelotti. Il a joué en tant que deuxième attaquant, sans obligation d’être de front. Il n’en est rien ressorti", écrit le journal espagnol, qui fustige aussi l'attitude du Diable Rouge aux entraînements. "Il a gaspillé une nouvelle chance, malgré sa liberté de mouvement et une position qui devrait lui convenir. Pourquoi a-t-il si peu de minutes ? La réponse est simple : s’il s’était davantage investi, Ancelotti lui aurait donné plus de temps de jeu. Ses rivaux ont montré plus d’enthousiasme. Si Hazard reste sur le banc, ce sera plus que justifié".

Interrogé en fin de match, l'entraîneur du Real Madrid n'a pas voulu s'épancher sur la performance d'Hazard. "Eden a essayé de faire son truc. Comme Karim, il a eu des difficultés car les Ukrainiens avaient bien fermé l'intérieur du jeu. Hazard a fait son travail. Nous avons juste changé de solution car nous avons un banc très solide", a lancé l'Italien, visiblement peu convaincu.

L'aventure tourne au désastre.