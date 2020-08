Vendredi soir, le Bayern Munich a offert une leçon de football face au FC Barcelone avec une victoire 8-2 en quarts de finale de la Ligue des Champions. Au lendemain de ce succès historique, la presse allemande jubile.

"Le Rekordmeister n'a pas eu de pitié pour le grand Barcelone et a éliminé l'ensemble des stars autour du sextuple Ballon d'Or Lionel Messi de la Ligue des Champions", peut-on lire dans le Bild. "C'était une différence de classe, une liquidation, une humiliation, une démonstration de force ! Après seulement 31 minutes, c'était 4-1. Auparavant, le Barça n'avait JAMAIS encaissé quatre buts avant la mi-temps en Ligue des Champions. Et l'équipe n'a jamais encaissé cinq buts lors d'un match de la Ligue des Champions. Historique ! L'impitoyable machine du Bayern rend tout possible".

Kicker s'est également montré élogieux envers les Bavarois. "Le Bayern Munich s'est qualifié pour les demi-finales avec un succès historique mais un résultat désastreux pour le FC Barcelone. Le Rekordmeister n'a laissé aucune chance à des Catalans catastrophiques en défense. Une victoire historique pour le Bayern a coïncidé avec un déclin tout aussi historique du Barça".