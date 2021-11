"Nous n'étions pas assez bons". Philippe Clément n'a pas caché sa déception mais n'a pas non plus chercher à se dédouaner au moment d'analyser la défaite cinglante de Bruges face à Leipzig en Ligue des Champions. "C'était clair, cela doit être une grande leçon. Nous sommes retombés sur terre aujourd'hui. C'est maintenant le moment de réagir, individuellement, mais aussi tous ensemble. On gagne et on perd ensemble. J'ai fait des mauvais choix", reconnait-il ensuite.

Il ponctue son interview avec une demande à ses joueurs. "Nous devrons prouver notre vrai visage, notre vraie mentalité à Genk. On doit commencer avec ça".