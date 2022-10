Anderlecht mène par deux fois mais concède le partage en Ligue des Champions de futsal (vidéo)

Le RSCA Futsal a partagé l'enjeu contre les Kazakhs du Kairat Almaty (2-2) lors de la première journée du groupe 1 de la Ligue des Champions de futsal, mercredi au Belleheide Center de Roosdaal.

Les Anderlechtois ont mené à deux reprises, grâce à Franko Jelovcic (0-1, 4:25) et Diogo (1-2, 31:06), mais ont chaque fois vu leur adversaire revenir dans la partie, via Caio Ruiz (1-1, 16:06) et Dauren Tursagulov (2-2, 37:23), à moins de trois minutes de la fin du match.

Ce soir, les Mauves jouent leur deuxième match de poule, une rencontre à suivre sur RTL Play.