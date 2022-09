Après sa "blague de mauvais goût", le coach du PSG retourne complètement sa veste (vidéo)

L'affaire a fait grand bruit ces derniers jours. En conférence de presse, Christophe Galtier, le coach du PSG, et Kylian Mbappé ont éclaté de rire lorsqu'un journaliste leur a demandé s'ils comptaient utiliser d'autres moyens de déplacement que l'avion pour leurs matchs à courte distance.

La réaction des deux hommes et l'attitude de détachement total par rapport à ce sujet ont choqué beaucoup de personnes.

Ce mercredi, l'entraîneur retourne sa veste et essaie de se justifier. "Avant toute chose, bien évidemment que je vais vous parler de ma blague de mauvais goût. J’adore faire de l’humour, c’est important d’en faire, mais je me suis finalement apperçu que c’était une blague de mauvais goût sur un sujet très sensible", déclare le Français en conférence de presse.

Une "blague" qui aura inspiré des militants écologistes qui ont fait une action devant le Parc des Princes (stade du PSG) avant la rencontre face à la Juventus.

Alors que son équipe a rejoint Nantes ce dimanche en avion (alors que le trajet de train dure moins de 2h), Galtier assure que "ici au PSG on n’est pas hors sol (sic). Le club dans son ensemble (les joueurs, le staff, tout le monde...) fait très attention au problème du climat et en aucun cas on fait n’importe quoi."

Une déclaration décidément difficile à avaler quand il parle de ses joueurs puisque vendredi, l'association altermondialiste Attac pointait du doigt l'attitude de Lionel Messi qui a effectué 52 vols en jet privé depuis le mois de juin.

Pour conclure, l'ancien coach de Lille et de Nice estime qu'il n'a "pas à présenter des excuses". "C’était une blague de mauvais goût, mais croyez-moi nous sommes très concernés par les problèmes de climat au club", conclut-il.