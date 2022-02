Atlético-Manchester United EN DIRECT: première occasion pour l'Atlético, ManU en difficulté

> Suivez la rencontre en direct vidéo.

Le match

3': C'était chaud ! La défense mancunienne n'a pas su bien dégager le ballon qui revient plein centre pour Gimenez qui frappe. Un défenseur se jette et empêche un possible but à bout portant.

2': Premier corner de la rencontre, il est en faveur l'Atlético.

0': L'arbitre donne le coup d'envoi. C'est parti pour 90 minutes !

Les deux équipes sont montées sur la pelouse, la musique de la Ligue des Champions retentit dans le Wanda Metropolitano plein à craquer.

Les compositions

Manchester United : De Gea, Lindelof, Maguire, Pogba, Ronaldo, Rashford, Fred, Fernandes, Varane, Shaw, Sancho

Atlético Madrid : Oblak, Lodi, Reinldo, Gimenez, Savic, Virsajko, Herrera, Kondogbia, Llorente, Joeo Felix, Correa

Avant-match

L'ambiance monte autour du Wanda Metropolitano de Madrid où les supporters espagnols sont venus en nombre ce soir pour encourager leur équipe.

L'ancien entraîneur à succès de Manchester United, Sir Alex Fergusson a fait le déplacement en Espagne et est présent au stade pour voir son ancienne équipe à l'oeuvre.

La superstar de Manchester United Cristiano Ronaldo retrouve sa victime favorite, l'Atlético Madrid, en 8e de finale aller de Ligue des champions, mercredi (dès 20h10 sur Club RTL) dans une soirée marquée aussi par un duel d'anciens vainqueurs entre le Benfica et l'Ajax Amsterdam.

"CR7" apprécie l'air de Madrid: en plus d'y avoir brillé avec le Real entre 2009 et 2018, le Portugais a pris l'habitude d'empiler les buts face à l'autre club de la capitale espagnole.

L'attaquant compte 25 buts en 35 rencontres contre les "Colchoneros", dont deux triplés en C1. Il a aussi marqué lors de la finale gagnée en 2014 (4-1 a.p).

Avant de retrouver sa proie préférée, Ronaldo connaît un début d'année 2022 moins en verve, avec un seul but en Premier League.

Mais les "Red Devils", invaincus depuis plus d'un mois et demi, se portent mieux, et restent sur une belle victoire à Leeds (4-2) dimanche en Championnat.

"Ce match va nous donner de l'énergie supplémentaire pour la Ligue des champions", a déclaré l'entraîneur Ralf Rangnick, qui a succédé fin novembre à Ole Gunnar Solskjaer.

En face, l'Atlético, à la peine depuis décembre en Liga (6 défaites en 11 rencontres), se sont rassurés après sa victoire à Osasuna (3-0) samedi.

Le gardien Jan Oblak a gardé sa cage inviolée pour la première fois depuis le 6 janvier en Coupe du Roi, date à partir de laquelle l'Atlético avait encaissé 16 buts en 7 matches.