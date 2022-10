Aucun but encaissé en 4 matchs: Simon Mignolet n'en revient pas de la qualification des Brugeois (vidéo)

Simon Mignolet est, sans aucun doute possible, l'un des grands artisans de la performance colossale du Club de Bruges. Auteur d'une nouvelle performance 5 étoiles contre l'Atlético, le Diable Rouge peut être fier de lui.

Mais il préfère souligner la performance collective de son équipe. "On avait besoin de tout pour garder le 0, surtout dans les dix dernières minutes", a-t-il lancé au micro d'Emiliano Bonfigli. "Avec le 0-0, ils allaient mettre une grosse pression et avec le rouge, c’était encore plus compliqué. J’ai fait mes arrêts et c’est nécessaire. On est très contents de se qualifier, quatre matchs avec des clean-sheets, c’est mérité aussi !", a-t-il lancé.

Visiblement, cette qualification a une place à part dans sa mémoire. "J’ai déjà ressenti beaucoup de choses, j’ai vécu beaucoup de choses, mais c’était un feeling incroyable. Surtout, à 10, tu sais ce que ça représente pour le club de se qualifier pour le prochain tour. C’est un très grand moment. J’ai déjà gagné la Ligue des Champions ici, c’est un stade qui me réussit bien".