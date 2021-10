Avec Charles De Ketelaere, la Belgique tient-elle un joueur à part? "Il peut directement rejoindre un très grand club"

Homme en forme du Club Bruges, Charles De Ketelaere est prêt à relever un nouveau défi mardi en Ligue des Champions contre Manchester City.

De Ketelaere retrouvera Kevin De Bruyne, un exemple pour lui. "C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Tout le monde a son style. Moi aussi j'ai le mien. Mais il y a des éléments de Kevin que j'aimerais prendre pour m'améliorer, tout en me développant moi-même."

Et d'ajouter: "Je suis surtout jaloux de ses ballons dans le dos de la défense. Quand on le voit à la télé, on a l'impression que c'est facile, mais ça ne l'est pas du tout. Et j'aimerais aussi avoir sa frappe à distance."

Que manque-t-il encore au jeune Diable Rouge pour franchir un cap? Notre consultant Philippe Vande Walle a donné son point de vue. "Il est conscient qu'il a une marge de progression. C'est un garçon humble et qui est bien entouré. Quand il dit qu'il aimerait avoir la frappe à distance d'un Kevin De Bruyne, c'est une forme d'humilité. Imaginez le quand il se retrouve en équipe nationale avec KDB et que c'est lui qui lui fait la passe décisive pour son premier but..."

"Selon moi, De Ketelaere n'a pas besoin de pallier. Il est capable d'aller dans un grand club comme Manchester City, le Barça ou l'Atlético sans passer par des clubs de seconde zone."

Frédéric Gounongbe estime de son côté que le championnat belge n'a pas vu beaucoup de joueur "comme ça". "Si il arrive à répéter ce genre de performance en équipe nationale et dans des matchs importants, comme en Ligue des champions, cela promet de belles choses."