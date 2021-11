Le Club de Bruges est encore et toujours en lice pour tenter de passer l'hiver européen. Si une qualification pour les huitièmes de finale semble toujours utopique dans un groupe constitué de Paris et de Manchester City, jouer la suite de la saison en Europa League est une réelle possibilité. Cela pourrait être acté dès ce soir.

Ce qui plaît beaucoup à Bart Verhaeghe, le président du club. "Je serais très content si on arrive en Europa League. Je crois qu'on le mérite, on a bien joué. A nous de faire le boulot lors des deux derniers matchs, on verra après. Mais je suis positif, je crois que l'équipe est prêt à donner tout ce qu'ils ont en eux. Je leur fait confiance", a-t-il déclaré au micro de Sébastien Capette avant le match contre Leipzig.

Pour lui, il faut éviter de considérer les clubs belges comme des petits poucets en C1. Il a tenu à le prouver avec une anecdote sur la popularité brugeoise en dehors du continent. "Je viens des États-Unis. Quand je dis que je suis le président de Bruges, on me connaît. On me dit qu'on mérite d'y être, qu'on joue un football positif. Si même aux USA on nous connaît, c'est bien !", a-t-il raconté.

Il s'agit de la cinquième participation consécutive du Club de Bruges en Ligue des Champions.