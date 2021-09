A quelques heures de la réception du PSG, Bart Verhaeghe, le président du Club de Bruges a donné une interview au journal français "L'Equipe". S'il reste ambitieux pour son équipe, il ne se fait que peu d'illusions concernant le match de demain soir.

Affronter le Paris Saint-Germain était déjà devenu un immense défi ces dernières années. Mais affronter le PSG de Lionel Messi, c'est encore une autre histoire.

Dans les colonnes de L'Equipe, ce mardi, le président brugeois Bart Verhaeghe s'est exprimé à quelques heures de la rencontre.



"Le PSG a la meilleure équipe du monde." déclare-t-il. "Ils ont les meilleurs joueurs et un management sportif de grande qualité."



L'homme d'affaires et président du club depuis 2011 s'est montré quelque peu pessimiste quant aux chances de son équipe de ramener la victoire dans ce premier match du groupe A, où figurent aussi Manchester City et le club allemand du RB Leipzig. "On est tous humains, avec des rêves. Mais Messi ne l’est pas. Avec lui, plus le talent et l’expérience des autres joueurs, il n’y a plus de concurrence. Normalement, on n’a aucune chance. Parce que le PSG est le produit de la mondialisation avec les plus forts de chaque pays".



Peu importe le résultat, ce match restera cependant dans l'histoire comme étant le premier match de la carrière de Lionel Messi sur le territoire belge.



Lors de la saison 2019-2020, les Brugeois avaient déjà croisés la route du PSG. S'ils avaient opposé une belle résistance au Parc des Princes (défaite 1-0), ils avaient par contre sombré au Jan-Breydel Stadion, s'inclinant 0-5. Espérons une autre issue ce mercredi soir pour nos compatriotes.