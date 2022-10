Bruges croit à l'exploit en Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid de Witsel et de Carrasco

C'est un Club de Bruges en pleine confiance qui recevra l'Atlético Madrid mardi dans le cadre de la 3e journée de la Ligue des Champions. Après avoir signé un 6/6 grâce à ses victoires contre Leverkusen (1-0) et à Porto (0-4), le club de la Venise du Nord, qui a battu Malines 3-0 ce week-end en championnat, est en tête de son groupe et peut envisager de passer l'hiver européen. Le match est à suivre en direct à partir de 20:10 sur Club RTL et RTL Play.

Hoefkens croit à la qualification

"Le club avance à grand pas. Notre croyance en une qualification pour le prochain tour est absolue. Ce n'était peut-être pas toujours le cas ces dernières années", a déclaré l'entraîneur brugeois Carl Hoefkens lundi lors de la conférence de presse de veille de match. "Bien sûr, nous jouons contre une équipe du top, mais quand on est dans un bon jour, peu importe ce que l'autre équipe propose."

"Une équipe très dangereuse"

"L'Atlético est une équipe très dangereuse, avec d'énormes qualités", poursuit Hoefkens. "Pour nous, c'est un nouveau test. C'est un nouveau défi après Leverkusen et Porto", dit le T1 brugeois, qui ne cache pas son admiration pour Diego Simeone, son homologue madrilène. "C'est un des meilleurs entraîneurs de ces dernières années. Je ne parle pas de son style de jeu, mais de la manière dont il fait évoluer un club. Tout le club a adopté son style, y compris les équipes de jeunes. J'ai beaucoup de respect pour cela."

L'Espagnol Jutgla veut passer l'hiver avec Bruges

Ferran Jutgla, arrivé cet été à Bruges en provenance de Barcelone, retrouvera lui un club espagnol. "Cela n'a rien de vraiment spécial", avance l'attaquant espagnol. "Je veux passer l'hiver avec Bruges, c'est le plus important. J'ai été bien accueilli au club depuis mon arrivée. On fait tout pour que je sois à l'aise. Même s'il y a beaucoup de différence avec Barcelone, mon adaptation s'est bien passée, et cela amène des bonnes performances. La victoire 0-4 à Porto a boosté tout le groupe, moi y compris."