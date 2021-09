Bruges - PSG: "Plus d’excitation que de peur"

Le Club de Bruges reçoit le Paris Saint-Germain, mercredi soir, pour la première de Messi sur le sol belge ! L’occasion de voir enfin à l’œuvre ce trio parisien composé de Messi, Neymar et Mbappé. L’ambition du PSG est tout simplement de remporter enfin cette compétition, après la finale jouée il y a deux ans.

Pour Silvio Proto, c'est une véritable affiche de prestige. "Il y aura, dans le camp brugeois, une plus grande part d’excitation que de peur. En effet, tout le monde s’attend à ce que tu perdes ce match. Lorsque je jouais à l’Olympiacos, j’ai eu l’occasion de rencontrer le Barça. La veille, même mon fils m’a demandé combien de buts j’allais prendre ! (rires) Les Brugeois seront dans le même cas de figure face à Paris ce mercredi… mais ils n’auront rien à perdre ! C’est un match qui sera finalement assez facile à préparer car les joueurs vont tenter de se mettre en évidence… et de limiter les dégâts au niveau des buts encaissés !"

Il ajoute: "Le PSG, avec l’arrivée notamment de Lionel Messi, a construit une équipe pour remporter la Ligue des Champions. Chelsea et les millions investis par Abramovich doivent servir d’exemple pour le PSG et Manchester City qui souhaitent décrocher leur premier trophée en CL. La seule crainte concernant le jeu parisien se situe au niveau de la reconversion défensive. Un Verratti sera un élément indispensable pour garder l’équilibre, lui qui arrache chaque ballon. Les Parisiens devront trouver la bonne balance entre les projections vers l’avant et le travail défensif. Pour espérer éviter une défaite cinglante, la clé du match côté brugeois sera de bien débuter cette rencontre, tenir les 20 premières minutes car après, Paris risque de monter en puissance. Tenir le zéro le plus longtemps possible et partir en contre avec le duo Lang - De Ketelaere : voilà les éléments qui pourraient s’avérer déterminants pour notre représentant belge."