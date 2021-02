Buteurs en Ligue des champions: Robert Lewandowski dépasse Raul, la légende du Real Madrid

L'attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski a inscrit mardi le 72e but de sa carrière en Ligue des champions lors du succès chez la Lazio Rome (4-1) en 8e aller, dépassant la légende du Real Madrid Raul (71), alors qu'Olivier Giroud a donné la victoire à Chelsea face à l'Atlético Madrid (1-0) sur un retourné acrobatique.

Meilleur buteur de Bundesliga (26 buts), Lewandowski n'a trouvé que quatre fois le chemin des filets en C1 cette saison, mais son dernier but contre la Lazio (9e) lui permet de passer devant Raul et de devenir le troisième joueur le plus prolifique de l'histoire de la compétition, derrière les intouchables Cristiano Ronaldo (134 buts) et Lionel Messi (119 buts).

L'attaquant de Chelsea Olivier Giroud a lui offert un précieux succès à l'extérieur à son équipe chez l'Atlético Madrid (1-0) en réussissant un magnifique retourné acrobatique, son sixième but cette saison en Ligue des champions.

L'international français a dû patienter quelques minutes pour voir son but être validé après recours à l'assistance vidéo (68e). Avec six buts au compteur, Giroud rejoint Alvaro Morata (Juventus), Neymar (Paris SG) et Marcus Rashford (Manchester United). Ce quatuor est devancé par le Norvégien du Borussia Dortmund Erling Haaland, leader avec 8 buts.

Classement des buteurs à l'issue des matches de mardi:

8 buts: Haaland (Dortmund)

6 buts: Alvaro Morata (Juventus Turin), Giroud (Chelsea), Neymar (Paris SG), Rashford (Manchester United)

5 buts: Berisha (RB Salzbourg), Immobile (Lazio Rome), Kylian Mbappé (Paris SG), Plea (Mönchengladbach)

4 buts: Benzema (Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Juventus Turin), En-Nesyri (Séville), B. Fernandes (Manchester United), Jota (Liverpool), Lewandowski (Bayern Munich), Lukaku (Inter Milan), Messi (Barcelone), Salah (Liverpool), Torres (Manchester City)

3 buts: Angeliño (RB Leipzig), Braithwaite (Barcelone), Coman (Bayern Munich), Correa (Lazio Rome), O. Dembélé (Barcelone), Félix (Atlético Madrid), Kahveci (Basaksehir), Kean (Paris SG), An. Miranchuk (Lokomotiv Moscou), Oliveira (Porto), Sané (Bayern Munich), Vanaken (Club Bruges), Werner (Chelsea), Zapata (Atalanta Bergame)

2 buts: Agüero (Manchester City), Bensebaini (Mönchengladbach), Berg (Krasnodar), Boli (Ferencváros), Chiesa (Juventus Turin), L. de Jong (Séville), De Ketelaere (Club Bruges), Díaz (Porto), Goretzka (Bayern Munich), Griezmann (Barcelone), Guirassy (Rennes), Gündogan (Manchester City), Hudson-Odoi (Chelsea), Mané (Liverpool), Marega (Porto), Martial (Manchester United), Muriel (Atalanta Bergame), Payet (Marseille), Rakitic (Séville), Sancho (Dortmund), Scholz (Midtjylland), Solomon (Shakhtar Donetsk), Sterling (Manchester City), Stindl (Mönchengladbach), Szoboszlai (RB Salzbourg), Tadic (Ajax Amsterdam), Thuram (Mönchengladbach), Tsyhankov (Dynamo Kiev)

...

Meilleurs buteurs en Ligue des champions depuis 1992/93 (tours préliminaires exclus):

1. Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) 134 buts

2. Lionel Messi (FC Barcelone) 119

3. Robert Lewandowski (Bayern Munich) 72

4. Raul (+) 71

5. Karim Benzema (Real Madrid) 69

6. Ruud van Nistelrooy (+) 56

7. Thierry Henry (+) 50

8. Zlatan Ibrahimovic (AC Milan) 48

. Andrei Shevchenko (+) 48

10. Thomas Müller (Bayern Munich ) 47

...

(+) indique les joueurs qui ne sont plus en activité