C1: Benfica et l'Ajax se neutralisent à Lisbonne (2-2)

Benfica et l'Ajax Amsterdam, deux anciens champions d'Europe, ont fait match nul 2 à 2 au terme d'un huitième de finale aller de Ligue des champions ouvert et spectaculaire, mercredi soir à Lisbonne.

Le Serbe Dusan Tadic a ouvert la marque (18e), Benfica a égalisé avec un but contre son camp du buteur de l'Ajax Sébastien Haller (26e) qui s'est racheté trois minutes plus tard en marquant le second but des siens (29e). L'Ukrainien Roman Yaremchuk (72e) a arraché une égalisation bienvenue pour les Portugais avant le match retour à Amsterdam le 15 mars.