C1: l'OM à Lisbonne pour entretenir l'espoir, choc Barça-Inter

L'Olympique de Marseille, relancé dans la course aux huitièmes de finale de Ligue des champions en s'imposant la semaine dernière face au Sporting Portugal (4-1), doit entretenir cet espoir mercredi à Lisbonne (21h00), lors d'une 4e journée marquée par le choc Barcelone-Inter Milan.

Après deux défaites inaugurales à Tottenham (2-0) et face à Francfort (0-1), l'OM s'est remis dans la peau d'un candidat à la qualification en s'imposant largement face au Sporting, malgré le huis clos du stade Vélodrome.

Eviter la défaite, voire de préférence s'imposer à nouveau face au Sporting mercredi à l'Estádio José Alvalade, puis à la fin du mois à Francfort, permettrait aux hommes d'Igor Tudor de rêver d'un dernier match décisif lors de la réception des Spurs le 1er novembre.

Les Olympiens peuvent partir confiants au Portugal: la semaine passée, ils ont probablement livré leur match référence cette saison face à un adversaire de qualité, certes en infériorité numérique. Mais leur défaite samedi à domicile en Ligue 1 devant le mal-classé Ajaccio (1-2) leur rappelle toutefois qu'ils sont capables du meilleur comme du pire.

Le FC Barcelone n'aura lui pas droit à la défaite mercredi en recevant l'Inter Milan, une victoire étant même hautement souhaitable pour encore rêver des 8es de finale.

Dans un groupe C dominé par le Bayern, qui se qualifierait en cas de succès en déplacement en République tchèque au Viktoria Plzen, Catalans et Milanais en sont réduits à se disputer la deuxième place.

Un cador restera forcément sur le carreau. Pour le Barça et son buteur Robert Lewandowski, la semaine s'annonce par ailleurs particulièrement corsée avec un déplacement à Madrid dimanche pour le clasico de Liga face au Real.

Même si l'Inter, toujours privée de son buteur belge Romelu Lukaku convalescent, est en difficulté en Serie A (7e à huit longueurs de Naples), la méfiance sera de mise chez les hommes de Xavi. Bien que dominés, les Milanais s'étaient imposés 1-0 face aux Catalans la semaine passée.

Outre le Bayern, deux autres équipes sont bien placées pour déjà valider leur ticket pour les huitièmes de finale: Naples et le FC Bruges, auteurs d'un parcours sans faute et qui pourraient en outre s'assurer de la première place des poules A et B.

Naples reçoit l'Ajax que les hommes de Luciano Spalletti avaient étrillé (1-6) il y a sept jours à Amsterdam. Un nouveau succès napolitain ferait aussi les affaires de Liverpool, actuel deuxième au classement au moment de se déplacer à Glasgow chez des Rangers déjà résignés (trois matches et autant de défaites).

Belle suprise de cette phase des poules, le Club Bruges est également bien parti pour atteindre la phase à élimination directe avec son bilan impeccable de neuf points. Mais le déplacement à l'Atletico Madrid est toujours périlleux.

Programme des matches de la 4e journée de la Ligue des champions mercredi (en heures de Paris, GMT+2):

Groupe A

(18h45) Naples (ITA) - Ajax Amsterdam (NED)

(21h00) Glasgow Rangers (SCO) - Liverpool (ENG)

Groupe B

(18h45) Atlético Madrid (ESP) - Club Bruges (BEL)

(21h00) Bayer Leverkusen (GER) - Porto (POR)

Groupe C

(21h00) Viktoria Plzen (CZE) - Bayern Munich (GER)

(21h00) FC Barcelone (ESP) - Inter Milan (ITA)

Groupe D

(21h00) Sporting Portugal (POR) - Marseille (FRA)

(21h00) Tottenham (ENG) - Eintracht Francfort (GER)