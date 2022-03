C1: Lewandowski et le Bayern corrigent Salzbourg 7-1

Avec un triplé de Lewandowski, le Bayern a fait parler sa puissance offensive mardi pour écraser la jeune équipe du RB Salzbourg 7-1 (1-1 à l'aller) et se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

"Quand tu as un Lewandowski dans ton équipe, il est toujours avisé de lui fournir des ballons", avait lancé avant le match l'entraîneur munichois Julian Nagelsmann: "A l'aller il avait eu des espaces, mais avait reçu peu de ballons. Nous avons discuté de cela et nous l'avons travaillé à l'entraînement."

Les Bavarois ont appliqué la consigne à la lettre. Et le meilleur joueur Fifa 2020 et 2021 a tué le match en 23 minutes, avec trois buts qui entrent dans le livre des records de la Ligue des champions, puisqu'il s'agit du triplé le plus rapide après le coup d'envoi dans l'histoire de la compétition reine, selon le statisticien Opta. (En 1996, Marco Simone avait marqué trois fois dans les 24 premières minutes).

- Deux penalties -

Le garde du corps de Lewandowski Maximilian Wöber, dépassé, l'a balancé deux fois dans la surface, lui offrant d'abord deux penalties (12e et 21e). Le deuxième a en fait été donné par la VAR, alors que l'arbitre français Clément Turpin avait d'abord sifflé un coup franc à quelques centimètres en dehors de la surface.

Quasiment sur l'engagement, "Lewy" a bénéficié d'un contre favorable face au gardien autrichien sorti hors de sa surface, pour marquer dans la cage vide son troisième but (3-0, 23e).

L'attaquant de 33 ans prend la tête du classement des buteurs de la Ligue des champions avec 12 buts, et reste le troisième meilleur marqueur de la compétition de tous les temps avec désormais 85 réalisations, toujours très loin de Ronaldo (140) et Messi (125).

Serge Gnabry, servi par Kingsley Coman, a marqué le 4e but peu après (4-0, 31e). On jouait depuis une demi-heure, et la cause était entendue!

Thomas Müller (5-0, 54e, 6-1, 83e) et Leroy Sané (7-1, 86e) ont transformé la victoire en démonstration. Maurits Kjaergaard a sauvé l'honneur de Salzbourg (5-1, 70e).

- "Upa" sur le banc -

Le Bayern peut donc continuer à croire à son rêve: gagner une nouvelle fois la Ligue des champions après celle de 2020.

Mais sur le plan du jeu, Julian Nagelsmann a du pain sur la planche et peu de temps pour corriger les défauts apparus ces dernières semaines. La défense bavaroise, et notamment la défense centrale, n'est actuellement pas au niveau d'un prétendant à la couronne européenne.

Dayot Upamecano, le néo-international français, s'est distingué par quelques bourdes grossières en Bundesliga, qui ont provoqué un débat en Allemagne sur son recrutement et son statut de "futur patron de la défense du Bayern".

Comme à l'aller, Nagelsmann l'avait donc laissé sur le banc mardi, et ne l'a fait entrer qu'à l'heure de jeu, quand le score était de 5-0.

Sans "Upa", le technicien avait aligné une défense à trois et pas moins de six joueurs à vocation offensive. Une option qui pourrait se révéler à hauts risques contre les ténors de la compétition aux tours suivants.