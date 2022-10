C1: neutralisé par l'Inter, le Barça aux portes de la C3

Grâce à deux buts en fin de match de Robert Lewandowski, le FC Barcelone a arraché le nul 3 à 3 contre l'Inter Milan mercredi, mais ne garde plus qu'un infime espoir de voir les 8es de finale de la Ligue des champions, qui semblent promis aux Italiens.

Scénario fou au Camp Nou ! Qualifiés avant la pause, les Catalans ont ensuite cru être évincés de la compétition deux fois, mais le goleador polonais a permis aux Blaugranas de conserver un mince espoir.

Dans un stade bouillant et presque plein (92.302 personnes), les hommes de Xavi ont joué leur va-tout, et ont commencé à y croire avant la pause: l'ailier français Ousmane Dembélé a ouvert la marque à la 40e minute en coupant un centre de Sergi Roberto, électrisant tout le stade.

Mais les Nerazzurri ont réagi au retour des vestiaires: à la 50e, Nicolo Barella est trouvé en profondeur par Alessandro Bastoni. Il contrôle de la poitrine avant d'ajuster Marc-André ter Stegen du gauche, et remet l'Inter dans le match. Xavi lance un regard noir à Gerard Piqué, qui a couvert Barella par un positionnement défensif hasardeux.

Et à la 63e, après une perte de balle du capitaine Sergio Busquets au milieu du terrain, Eric Garcia laisse Lautaro Martinez contrôler un ballon long à l'entrée de la surface, et ajuster une frappe millimétrée qui heurtera les deux poteaux avant de rentrer.

- Ter Stegen capital -

Les Catalans y croiront toujours après l'égalisation de Robert Lewandowski à la 82e, sur une fappe déviée qui a surpris André Onana... mais la joie sera vite coupée par le but de Robin Gosens à la 89e, célébré avec effusion par tout le banc nerazzurro, entré sur la pelouse pour sauter dans les bras de l'Allemand.

Un but auquel répliquera "Lewy" dans la foulée (90e+2), avec une tête égalisatrice sur un centre d'Eric Garcia qui fera souffler les supporters blaugranas.

"Même si on a mathématiquement encore une chance, ce n'est plus de notre ressort. On garde espoir, mais ce sera très difficile. Et c'est à cause de nos erreurs, rien d'autre. Nos erreurs nous ont tué. C'est cruel, c'est dur. C'est ma responsabilité. Je suis fâché, déçu, triste, contrarié, et un peu enragé aussi. Cette compétition a été cruelle avec nous", a regretté Xavi en conférence de presse d'après-match.

Le Barça peut aussi remercier Ter Stegen: le portier allemand a été décisif en toute fin de match, en remportant un duel face à Matteo Darmian. Un arrêt capital pour la survie des Blaugranas dans la compétition.

Une éviction à ce stade serait aussi catastrophique qu'historique pour les Blaugranas, qui ont déjà été reversés en Ligue Europa la saison passée. Le Barça n'a plus manqué la phase à élimination directe de la Ligue des champions deux fois d'affilée depuis la saison 1998-1999.

- Barça, mission impossible -

Pour l'Inter, la déception est immense: les Italiens ont cru par deux fois avoir scellé leur ticket, mais devront encore ferrailler lors des deux dernières journées. En cas de victoire face au modeste Plzen lors de la prochaine journée, les Italiens seront en 8es pour la première fois depuis onze ans, et élimineront le Barça.

C'est donc quasiment mission impossible pour les Catalans, qui abordent le clasico de Liga face au Real Madrid dimanche (16h15) perclus de doutes.

Pour Dembélé aussi, la soirée est gâchée: l'international français, passé du statut de bouc-émissaire à celui de chouchou du public en l'espace de huit mois, a atteint son pic de forme à un mois du Mondial au Qatar (20 novembre - 18 décembre). En feu mercredi, il a inscrit son premier but depuis presque deux ans en Ligue des champions, sa dernière réalisation remontant au 2 décembre 2020 contre Ferencvaros.

"On a commis des erreurs qu'on n'a pas le droit de commettre à ce niveau. On n'est pas encore dehors, mais c'est compliqué. Tant qu'il y a de l'espoir, il faut continuer. C'est un coup dur, mais on sait qu'il faut essayer de s'en remettre vite mentalement", a encouragé Eric Garcia après le match.

Pour le clasico, Xavi devra toutefois effectuer d'urgence des ajustements défensifs, tant les erreurs de Gerard Piqué et d'Eric Garcia ont pénalisé son équipe mercredi soir. Car le spectre de la Ligue Europa est déjà là.