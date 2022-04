C1: Liverpool se rapproche des demies en s'imposant à Benfica

Liverpool a fait un grand pas vers le dernier carré de la Ligue des champions en s'imposant mardi à Lisbonne sur le terrain de Benfica (3-1), un résultat fidèle à la supériorité affichée par les Anglais lors de ce quart de finale aller.

Les Reds, vainqueurs de la C1 en 2019 mais éliminés par le Real Madrid à ce stade de la compétition la saison dernière, ont ouvert le score sur corner par Konaté (17e), avant que Mané (34e) ne fasse le break avant la fin de la première période.

Profitant d'une bourde du même Konaté, Darwin Nunez a réduit l'écart en début de deuxième période (49e), mais Luis Diaz a fixé le score final en toute fin de rencontre, laissant peu de suspense pour le rendez-vous de la semaine prochaine à Anfield Road.

Au coup d'envoi, Jürgen Klopp avait choisi de ne pas aligner son capitaine Jordan Henderson, peut-être pour le ménager avant le quart retour de C1 mais aussi le double duel contre Manchester City, dimanche pour un choc au sommet de la Premier League et six jours plus tard en demi-finale de Coupe d'Angleterre. Trois jours plus tard, c'est un déplacement en championnat chez le rival historique Manchester United qui attendra Liverpool.

Le voyage à Lisbonne ne leur aura pas trop compliqué les choses, Liverpool confirmant son statut de favori sur le terrain.

Après avoir créé le danger par Salah (9e) puis Keita (12e) les Reds ont logiquement ouvert le score sur corner, d'une tête facile du jeune franco-malien Ibrahima Konaté (1-0, 17e), qui a ainsi marqué son premier but pour les Reds.

- Salah reste muet -

Benfica a alors tenté de réagir, mais n'arrivait pas à dépasser le pressing haut des Reds, qui récupéraient le ballon dans la partie de terrain adverse pour lancer des attaques successifs vers la cage de Vlachodimos.

Le portier grec de l'équipe locale a d'ailleurs signé une des meilleures performances individuelles de son équipe, en remportant deux duels contre Mohamed Salah (24e, 45e), sur le podium des buteurs de cette édition avec huit réalisations.

Vlachodimos aurait difficilement pu éviter le deuxième but anglais, lorsque le latéral droit de Liverpool Alexander-Arnold, tout juste revenu d'une petite blessure, a placé une longue passe en profondeur sur la tête de Luis Diaz, qui a offert à Sadio Mané son troisième but de la saison en C1 (2-0, 34e).

Au retour de vestiaires, les bouillonnants spectateurs du Estadio da Luz y ont crû à nouveau quand l'Uruguayen Darwin Nunez a profité d'un énorme raté de Konaté en pleine surface de réparation pour ajuster le gardien Alisson Becker (2-1, 49e).

C'était ensuite au tour de Becker de briller, en détournant une belle frappe d'Everton (61e).

Au moment même où Benfica se montrait plus menaçant, Klopp a sorti d'un coup Salah, Mané et Thiago Alcantara, suggérant à nouveau qu'il voulait garder de la réserve pour le match de ce week-end contre City.

Mais le coach allemand a eu raison de se fier à la maîtrise de ses joueurs, le Colombien Luis Diaz convertissant en but une belle passe en profondeur de Keita (3-1, 87e).