C1: Lucas Hernandez de retour à l'entraînement avec le Bayern, à trois semaines du Mondial

Le défenseur international français Lucas Hernandez, blessé aux adducteurs et absent depuis sept semaines, a effectué son retour à l'entraînement collectif du Bayern Munich lundi en milieu de journée, à trois semaines du Mondial au Qatar (20 novembre-18 décembre).

À la veille d'un match de Ligue des champions sans enjeu contre l'Inter Milan - Munich est assuré de la première place du groupe, l'Inter de la deuxième -, Lucas Hernandez a été applaudi par ses coéquipiers en début de séance.

Il a ensuite trottiné et participé aux exercices pendant les quinze premières minutes ouvertes à la presse, sur les terrains d'entraînement de la Säbener Strasse.

Il ne sera toutefois pas dans le groupe pour le match contre l'Inter, a précisé l'entraîneur du Bayern Julian Nagelsmann, en conférence de presse.

Victime d'une déchirure musculaire aux adducteurs à la toute fin du match gagné contre le FC Barcelone à l'Allianz Arena (2-0) le 13 septembre, Lucas Hernandez n'a plus joué depuis.

Avec le Bayern, il lui restera trois occasions en championnat pour avoir du temps de jeu avant le Mondial: contre le Hertha Berlin samedi, le Werder Brême (le 8 novembre) et Schalke (le 12 novembre).

Ce retour à l'entraînement est une bonne nouvelle pour le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps, qui annoncera sa liste de 23 à 26 joueurs pour la Coupe du monde le 9 novembre.

Julian Nagelsmann a également pu compter sur le retour de l'international allemand Leroy Sané, touché à la cuisse gauche mi-octobre et absent depuis deux semaines. Comme Hernandez, Sané ne sera pas dans le groupe contre l'Inter.

De son côté, le gardien et capitaine de la Nationalmannschaft et du Bayern Manuel Neuer, qui n'a plus joué depuis le 8 octobre en raison de douleurs à une épaule, a effectué un entraînement spécifique pour les gardiens, à part.

Il pourrait déjà être à disposition dès ce week-end pour le match de championnat, a indiqué Nagelsmann. "La nation peut dormir tranquillement ce soir", a-t-il plaisanté, alors que l'Allemagne commencera son Mondial au Qatar le 23 novembre contre le Japon.