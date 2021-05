C1: qui pour affronter Manchester City en finale ?

Une finale 100% anglaise, comme en 2019 ? Après Manchester City, bourreau du Paris SG mardi (2-0), la Ligue des champions connaîtra mercredi l'autre finaliste: soit les Londoniens de Chelsea, pour une nouvelle affiche "so British", soit le Real Madrid de Zinédine Zidane (21h00).

Il reste un billet à saisir pour la finale d'Istanbul le 29 mai. Et, Brexit ou pas Brexit, le printemps européen pourrait avoir l'accent anglais cette saison, comme il y a deux ans où Liverpool avait vaincu Tottenham (2-0) en finale à Madrid.

La moitié du chemin a été accomplie par Manchester City, qui a décroché mardi soir sa toute première finale de Ligue des champions. Cela récompense les efforts de ses propriétaires émiratis qui ont racheté le club en 2008 et ont beaucoup investi pour en faire une place-forte du football mondial.

Guidés par le génial entraîneur catalan Pep Guardiola, déjà double champion d'Europe sur le banc de Barcelone (2009, 2011), les Citizens ont terrassé le PSG de Neymar, privé mardi de son compère Kylian Mbappé, blessé: le club parisien, finaliste en 2020 et impressionnant aux tours précédents, a été trop fébrile dans cette double confrontation, scellée par trois buts de Riyad Mahrez (2-1, 2-0).

Tant pis pour les rêves de seconde finale consécutive des Parisiens, dont les propriétaires qataris ambitionnent de soulever la "Coupe aux grandes oreilles" depuis leur arrivée en 2011.

- Pied de nez à l'UEFA -

Et tant pis aussi pour l'image du football européen si City, qui avait brièvement pris part mi-avril au projet de Super Ligue européenne dissidente censée enterrer la Ligue des champions, est finalement qualifié pour la finale de la vénérable épreuve créée en 1955.

D'ailleurs, pied de nez supplémentaire à l'UEFA, l'autre demi-finale oppose également deux autres des douze clubs mutins de la Super Ligue!

Entre Chelsea et le Real Madrid, l'enjeu est alléchant mercredi: le voyage à Istanbul fait saliver à la fois Zinédine Zidane, en quête d'une quatrième finale en cinq participations sur le banc du Real, et Thomas Tuchel, qui vise avec Chelsea une deuxième finale consécutive après celle atteinte et perdue en août dernier avec le PSG contre le Bayern Munich (1-0).

Pour les deux techniciens, dos à dos à l'aller à Madrid (1-1), une qualification serait une éclatante revanche.

Zidane, si contesté à l'automne par la presse madrilène, a redressé son équipe et peut viser un quatrième sacre européen sur le banc merengue, après son incroyable triplé réussi entre 2016 et 2018.

"On ne joue pas une demi-finale de Ligue des champions tous les jours", a résumé le Français, qui en sait quelque chose pour avoir gagné l'épreuve comme joueur du Real (2002), comme entraîneur adjoint (2014) et comme technicien principal.

- "ZZ" n'a jamais battu "TT" -

Est-il capable de mener cette nouvelle épopée continentale jusqu'à la "Decimocuarta", la 14e C1 de l'histoire du Real ?

Les chiffres incitent à lui faire confiance: en 15 confrontations éliminatoires en phase finale de Ligue des champions, "ZZ" n'a été éliminé qu'une fois, en 8e de finale en 2020 contre... Manchester City. Et Karim Benzema, fer de lance de l'attaque madrilène, vit une saison faste (28 buts).

Même si "ZZ" devra rebâtir sa défense, privée de Raphaël Varane (cuisse), il récupère néanmoins son capitaine et leader de vestiaire Sergio Ramos.

Mais attention, car face à lui se dresse Thomas Tuchel, que Zidane n'a jamais battu en cinq confrontations sur le bord de touche (4 nuls, 1 défaite).

Et pour "TT" aussi, une nouvelle finale serait une belle revanche, cinq mois après son éviction surprise du PSG.

Son rebond a été spectaculaire à Chelsea: il a repris fin janvier une équipe sur la pente descendante après l'éviction de Frank Lampard, pour en faire une forteresse presque imprenable et un sérieux candidat à la Ligue des champions.

Au point qu'une finale anglaise semble à nouveau possible. Voire même un carré européen 100% britannique si, comme en 2019 également, la finale de la Ligue Europa, "petite" coupe d'Europe, est trustée par deux autres clubs anglais.

Manchester United et Arsenal sont pour l'heure demi-finalistes, respectivement contre l'AS Rome (6-2 à l'aller) et Villarreal (1-2), et les matches retour sont prévus jeudi.