Hier soir, le Shériff Tiraspol, club moldave, a de nouveau créé la sensation en s’imposant sur la pelouse du Real Madrid 1-2 lors la deuxième journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions. Le petit poucet s’est imposé grâce à une magnifique demi-volée de son milieu offensif Sébastien Till en fin de match. Le tir a fusé dans la lucarne gauche à la 88ème minute, surprenant Thibaut Courtois, totalement impuissant sur un tel envoi.

Ce but est important pour le club du Shériff, qui engrange de nouveau 3 points et se place en sérieux outsider du groupe D. Le club moldave est leader de son groupe avec 6 points, devant le Real Madrid (3 points), Inter Milan (1point) et le Shakhtar Donetsk (1 point). A coup sûr l'une des belles histoires de cette édition.

Mais c’est aussi la belle histoire d’un homme, Sébastien Thill. Le milieu offensif rêve depuis des années de goûter à la Ligue des Champions. Il l'avait d'ailleurs tatoué sur la jambe gauche, la même qui a permis, hier soir, de crucifier le Real Madrid. De quoi rêver encore plus grand, en pouvant encore croire à une qualification miraculeuse pour les huitièmes de finale.

Les petites histoires font souvent les grandes.