Cauchemard pour Witsel et Carrasco: l'Atlético s'effondre en trois minutes et perd tout contre Leverkusen (vidéo)

Avec Axel Witsel, titulaire et Yannick Carrasco à partir de la 62e minute, l'Atlético Madrid s'est incliné sur la pelouse du Bayer Leverkusen mardi lors de la 2e journée du groupe B de la Ligue des Champions.

Le score est longtemps resté nul et vierge mais Robert Andrich (84e) et Moussa Diaby (87e) débloquaient la situation et offraient les 3 premiers points aux Allemands qui avaient perdu 1-0 le premier match à Bruges.

Le Bayer est 2e à égalité de points avec l'Atlético Madrid. C'est le Club de Bruges, vainqueur 0-4 à Porto, qui trône en tête du groupe B avec 6 points alors que les Portugais sont bons derniers sans le moindre point.