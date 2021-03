Chelsea-Atlético Madrid EN DIRECT: Yannick Carrasco veut filer en quart de finale de la Ligue des Champions

Suivez la rencontre en direct vidéo sur RTL PLAY

Les compositions

Chelsea: Mendy, Rudiger, Alonso, Kanté, Werner, Zouma, Kovacic, Ziyech, James, Azpilicueta, Havertz

Atlético Madrid: Oblak, Giménéez, Koke, Joao Felix, Saul, Suarez, Lodi, Llorente, Savic, Carrasco, Trippier

L'avant match

De son côté, l'Atlético et Yannick Carrasco se rendront à Londres pour défier Chelsea sur la pelouse de Stamford Bridge mercredi après avoir perdu l'aller (0-1) sur un exploit signé Olivier Giroud, auteur d'une sensationnelle bicyclette. Si les Colchoneros veulent rejoindre les quarts, ils devront battre les Blues, chose qu'aucune autre équipe n'est parvenue à faire depuis la prise de pouvoir de l'entraîneur Thomas Tuchel. "Si on m'avait dit en septembre que nous serions menés 1-0 après le matche aller des huitièmes et en tête de la Liga, j'aurais signé des deux mains. Le retour sera compliqué mais c'est la même chose pour n'importe quel européen", a déclaré Diego Simeone, entraîneur madrilène.

