Chelsea-Real Madrid EN DIRECT: Lukaku obtient déjà une énorme occasion (vidéos)

> Suivez la rencontre en direct vidéo sur RTL PLAY

LE DIRECT

71' - Mount essaye une merveille de frappe enroulée à distance, ça frôle le but !

69' - OH LUKAKU ! Le Diable Rouge profite d'un ballon dévié, mais sa tête est passée à côté.

67' - Les Blues doivent passer à l'offensive. Ils sont clairement malmenés. Première occasion pour Lukaku, qui devance Nacho mais il ne cadre pas.

62' - Romelu Lukaku va monter au jeu. Il remplace Pulisic. Loftus-Cheek a lui remplacé Jorginho et Nacho est monté au Real Madrid à la place de Militao, blessé.

56' - Chelsea tente de revenir, mais c'est difficile pour le moment.

50' - OH COURTOIS ! L'arrêt monstrueux du Diable Rouge sur un envoi surpuissant d'Azpilicueta.

46' - MENDY QUI ENFONCE LES SIENS ! Grossière erreur du gardien, qui se loupe sur une passe facile. Benzema met ça dans le but. C'est un but absurde.

45' - Tout roule ? Alors c'est parti, on repart pour 45 minutes ! Deux changements au menu, avec Kovacic et Ziyech qui montent au jeu. Sortie de Christensen et de Kanté.

---------------

45' - C'est la pause dans un match assez incroyable, soyons honnêtes.

42' - Benzema manque le KO ! Mais quel match ! Modric sert Vinicus, qui trouve chanceusement Benzema, dont la frappe est manquée.

40' - ET HAVERTZ QUI RÉDUIT LA MARQUE ! L'Allemand est parfaitement servi dans la surface et place sa tête sur Courtois, qui dévie mais ne peut empêcher le ballon d'entrer. 1-2 !

38' - Thiago Silva. Le défenseur est servi dans la surface de Courtois, mais il place au-dessus.

34' - Encore une occasion madrilène, Mendy se troue un peu sur une tentative de près. C'est toujours 0-2. Kanté a tenté à distance, largement au-dessus.

27' - Havertz tombe dans la surface et demande un penalty, il ne l'obtient pas.

24' - ET DE 2 ! Karim Benzema reprend un centre de Modric de la tête et croise pour tromper Mendy. C'est 2 buts en 3 minutes !

21' - OH LA MERVEILLE ! Karim Benzema fait 0-1 d'une tête absolument somptueuse. Vinicius déborde côté gauche, centre dans la surface et Benzema place une tête lobée géniale dans le but !

19' - Rüdiger prend son carton jaune habituel en fauchant Valverde.

14' - Militao se plante complètement et commet une faute qui offre déjà un super coup-franc à Chelsea. Il prend une jaune au passage. Courtois sort un premier arrêt, en se détendant bien sur l'envoi placé sur son côté gauche.

10' - OH ! Vincius obtient une occasion énorme. Benzema enrhume la défense, le ballon arrive jusque chez Vinicius, qui place sur la barre !

8' - Le Real Madrid n'arrive pas à construire. Les Blues sont très bien rentrés dans leur match et dominent l'adversaire.

5' - Première belle occasion de Chelsea. Kanté lance Havertz en profondeur. Sa frappe s'envole au-dessus du but.

3' - Courtois est sifflé lorsqu'il touche le ballon. On rappelle que les fans de Chelsea n'ont pas apprécié la façon dont il est parti.

0' - C'est parti pour ce duel de prestige !

Les compositions

Chelsea: Mendy, Rüdiger, Christensen, Jorginho, Thiago Silva, Kanté, Pulisic, Mount, James, Azpilicueta, Havertz

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Vinicius Jr, Benzema

L'avant match

Moins d'un an après leur palpitant duel en demi-finale, Chelsea, tenant du titre, et le Real Madrid se retrouvent en Ligue des champions pour l'affiche des quarts de finale aller de la C1 mercredi (21h00).

Les joueurs de Thomas Tuchel vivent une saison compliquée par les restrictions infligées à leur propriétaire Roman Abramovitch suite à l'invasion russe en Ukraine. L'activité des Blues a été très sévèrement encadrée par le gouvernement britannique dans le cadre de sanctions prononcées contre plusieurs oligarques réputés proches du Kremlin.



Mais le club londonien, 3e de son championnat, peut se nourrir du souvenir de 2021 où il a éliminé le Real en étouffant ses attaquants au match retour (1-1 à Madrid, victoire de Chelsea 2-0 à Londres). Les Merengues, capables (souvent) du meilleur et (beaucoup plus rarement) du pire comme leur naufrage 4-0 dans le Clasico mi-mars, arrivent néanmoins en confiance: ils survolent la Liga avec 12 points d'avance sur le Barça et ont éliminé le Paris Saint-Germain de Mbappé, Messi et Neymar au tour précédent.



Carlo Ancelotti peut également s'appuyer sur un capitaine qui réalise la meilleure saison de sa carrière en la personne du Français Karim Benzema, auteur d'un triplé contre le PSG. L'autre quart au programme mercredi met aux prises un invité surprise, Villarreal, et le Bayern Munich, troisième club le plus titré en C1 derrière le Real et l'AC Milan.

Opposition de style et d'échelle: le "Sous-marin jaune" espagnol, vainqueur d'une Ligue Europa (2021), ne compte qu'une seule demi-finale de C1 à son actif (2006), quand le Bayern a soulevé six fois la "Coupe aux grandes oreilles", la dernière en 2020. Mais si le déséquilibre saute aux yeux, les Allemands devront toutefois se méfier comme l'a martelé leur président et ancien gardien Oliver Kahn : "Personne ne doit croire que ce seront deux matches faciles".