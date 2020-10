Clinton Mata après le partage contre la Lazio: "La finition a fait tache" (vidéo)

Le duel entre les deux vainqueurs de la première journée du groupe F de la Ligue des Champions s'est terminé par un partage 1-1, mercredi, entre le Club de Bruges et la Lazio Rome. Les Romains ont ouvert la marque par Joaquin Correa (14e, 0-1) et Hans Vanaken a égalisé sur penalty (42e, 1-1). Bruges aurait pu espérer davantage grâce à une bonne deuxième mi-temps. Les deux clubs conservent la première place du groupe avec 4 points devant Dortmund, qui compte trois points après sa victoire 2-0 face au Zénith Saint-Pétersbourg qui n'a toujours pas le moindre point.

"Je crois que le match nul est un résultat correct", a confié le défenseur de Bruges Clinton Mata à notre micro. "Ils ont eu pas mal d’occasions, même si on en a eu plus en deuxième mi-temps. Aujourd’hui, c’est la finition qui a fait tache. Dans ce genre de match, ça se paie cash. On est content avec un point contre la Lazio, c’est une très belle équipe. On savait que défensivement, ils étaient costauds. On a fait preuve d’esprit d’équipe."

> Ligue des champions: résultats & classements

COVID 19 BELGIQUE: où en est l'épidémie ce mercredi 28 octobre ?

Nouveau Comité de concertation vendredi: 3 scénarios sur la table dont le reconfinement total