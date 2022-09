Crise :la Juventus tombe contre Benfica et se trouve au bord du gouffre (vidéo)

La Juve est déjà au bord du gouffre: les Bianconeri ont concédé mercredi leur deuxième défaite en deux matches de Ligue des champions, à domicile devant Benfica (1-2), et sont mal en point dans leur groupe, à six points des Portugais et du Paris SG.

Surclassée par la qualité des stars du PSG (1-2) en ouverture, la "Vieille dame" a été cette fois dépassée par l'envie du Benfica. Les Portugais sont revenus à égalité juste avant la pause sur penalty de Joao Mario (44e), après l'ouverture du score rapide d'Arkadiusz Milik (4e), puis ont assez logiquement pris l'ascendant en seconde période grâce à David Neres (55e).

L'entrée en jeu d'Angel Di Maria après cette entame de seconde période catastrophique n'a pas suffi à remettre à flot une Juve empruntée, ayant mille difficultés à mettre de la vitesse dans son jeu et fragile en défense.

Cette entame ratée en C1, accueillie par les sifflets nourris du Juventus Stadium, ajoutée à des débuts bien pâles en championnat (2 victoires, 4 nuls), ne va pas arranger la situation de l'entraîneur Massmiliano Allegri, dont le retour sur le banc en 2021 n'a pas permis de remettre d'aplomb une Juve vacillante depuis son dernier titre de championne d'Italie, en 2020.

Les Bianconeri, handicapés en ce début de saison par de nombreux blessés (Pogba, Chiesa, Szczesny, Rabiot, Locatelli étaient absent mercredi) voient même s'approcher le spectre d'une élimination au 1er tour en C1, ce qui ne leur est plus arrivé depuis la saison 2013/2014.