Quel est l'avenir d'Ole Gunnar Solskjaer à la tête de Manchester United ? La question est sur toutes les lèvres, certains estimant que l'entraîneur des Red Devils n'est pas l'homme qu'il faut pour emmener ses hommes vers la gloire dans les compétitions qu'ils disputent.

Dans le vestiaire aussi, le sujet est à la une. Selon Vincent Legraive et différents médias anglais, le Portugais, arrivé cet été au club, ne serait pas convaincu par Solskjaer. A tel point qu'il aurait déjà pris la peine de proposer un successeur à sa direction. Et il s'agirait ni plus ni moins que de Zinedine Zidane, qui l'a entraîné à l'époque au Real Madrid, remportant notamment 3 fois la Ligue des Champion.

La direction n'a fait aucun commentaire à ce stade.