Cristiano Ronaldo et Messi risquent de quitter la Ligue des Champions

Cette semaine, la Ligue des Champions va nous offrir les premiers dénouements des huitièmes de finale. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi risquent déjà de quitter la compétition. Kylian Mbappé et Erling Haaland se tiennent prêts à prendre la relève de ces deux immenses stars !

Ce mardi, Cristiano Ronaldo et la Juventus sont en très grand danger. Battus à Porto (2-1) lors du match aller, les Turinois doivent absolument vaincre l’équipe de Sergio Conceicao. Plus que jamais, la Juventus compte sur CR7, auteur cette saison de 27 buts. Au repos ce week-end lors de la victoire face à la Lazio (3-1), Ronaldo sait que ce match contre Porto est probablement le plus important de la saison pour la Juventus.

Après des éliminations contre l’Ajax et Lyon ces deux dernières années, la Juventus n’a pas le droit à l’erreur. Grosse pression sur l’entraîneur italien Andrea Pirlo ! Lionel Messi est lui aussi proche de la sortie prématurée ! Surclassé par le PSG (1-4 !) au Camp Nou, le Barca doit marquer 4 buts à Paris. Une tache quasi insurmontable ! Mais les Catalans, revigorés par une qualification en Coupe du Roi après une "Remontada" face à Séville, veulent y croire ! Messi, élu joueur de Liga du mois de février (7 buts et 2 passes décisives en 6 matchs), est en forme. Suffisant ? Pas sûr ! A Paris, l’ambiance est sereine. Le PSG s’est facilement imposé ce week-end en Coupe de France (0-3 à Brest avec 2 buts de Mbappé), mais l’entraîneur Mauricio Pochettino s’est étonné des questions des journalistes sur une possible "Remontada" du Barca. Selon l’entraîneur argentin, "il y a une panique terrible en France à l’approche de certains matchs". Ça promet pour mercredi soir ! Si Juventus-Porto et PSG-Barca sont les chocs que nous vous proposerons en direct sur Club RTL, nous consacrerons de larges résumés de Liverpool-RB Leipzig et de Borussia Dortmund-Séville. Après leurs victoires en déplacement, Liverpool et Dortmund sont en très bonne position pour atteindre les quarts de finale.

Attention cependant, la confiance n’est pas forcément présente au sein de ces deux équipes. Liverpool vient de vivre une sixième défaite d’affilée à domicile en Premier League, tandis que Dortmund a perdu au Bayern Munich après avoir mené 0-2 (2 buts de Haaland). Décidément, cette semaine de Ligue des Champions reste indécise !