Des affiches DINGUES dès les poules: découvrez les chapeaux de la Ligue des Champions (photo)

C'est ce jeudi, à 18h, qu'aura lieu le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions. Un tirage toujours extrêmement attendu et qui promet des affiches de folie, alors que le pot 2, notamment, a des allures de nid à stars.

Dans le pot 1, nous noterons la présence du Sporting Portugal, de Manchester City, de l'Inter Milan ou encore de Lille et de Chelsea. Mais le pot 2 sera LE plus surprenant de ce tirage, avec une pluie de ténors: le Real Madrid, Barcelone, la Juventus, le PSG, Manchester United, Liverpool, Séville et Dortmund. Cela promet donc des chocs de titans d'entrée.

Bruges, seul club belge engagé, sera dans le pot 4. A tout à l'heure pour le tirage !