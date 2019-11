Sébastien Dewaest: "Genk n'a pas été ridicule contre la meilleure équipe du monde" (vidéo)

La tête à son choc contre Manchester City, Liverpool a malgré tout assuré l'essentiel contre Genk (2-1) en Ligue des champions mardi à Anfield, après une première période mitigée, grâce à un but salvateur d'Alex Oxlade-Chamberlain.

A la fin du match, le défenseur de Genk Sébastien Dewaest s'est dit satisfait de la prestation de son équipe. "Ça s’est joué sur des détails. On a joué contre la meilleure équipe du monde. On n’a pas été ridicules, on a joué avec le cœur. On est dans une période un peu moins bonne, il ne faut pas tout mettre sur la faute du coach", a-t-il déclaré au micro de notre journaliste Sébastien Capette.